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還擊MSCI！台股大漲180點 收13,262創新紀錄
美期電子盤走揚，亞股普遍也呈現走揚，帶動台股今（11）日收盤再度創下歷史新高，且收在最高點，而盤中在台積電（2330）由黑翻紅下，帶領指數向上攻高，終場大漲180.47點，收在13,262.19點，成交量達2,390.5億元。
盤面上，權值股台積電領頭上漲，帶動大立光（3008）、鴻海（2317）等紛紛走揚；各類股表現來看，塑化、金融類股領漲，挹注加權指數表現。
展望後市，法人認為，短線上，在不確定因素消除，加上市場資金寬鬆，全球股市會宣洩一陣子，包括：美國和台灣，但中期仍須觀察未來新上任美國總統的政策方向、美中關係、紓困能否過關，甚至疫情是否有效控制，諸多挑戰依然存在，仍需步步為營，美股短期先挑戰29,000點，台股站上13,000點，也有機會再攻13,500點，下檔支撐提高至12,800點，利用震盪汰弱換強。操作上，建議利用12,800至13,200區間來回，盪低接強勢股。
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