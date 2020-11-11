快訊

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

黃豆到底能不能吃？教授告訴你黃豆是致癌還是抗癌

MSCI小型指數新增25檔 這幾檔領漲

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
MSCI公布半年度權重調整，全球標準型指數成分股新增2檔，剔除2檔。聯合報系資料照
MSCI公布半年度權重調整，全球標準型指數成分股新增2檔，剔除2檔。聯合報系資料照

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，全球標準型指數成分股新增2檔，剔除2檔，遭剔除的福懋（1434）、長榮航（2618）轉入全球小型指數，合計小型指數成分股新增25檔，今(11)日漲多跌少，尤以宣德（5457）漲勢最搶眼，一度衝上漲停111.5元，盤中漲幅8.86%；家登（3680）、明泰（3380）、愛普（6531）也有逾4%的漲幅，成為領漲的指標。

全球小型指數新增25檔成分股，統計盤中有 15檔上漲，以宣德漲幅最高，且曾一度亮燈，另外，明泰、愛普、家登也是領漲個股，福懋漲幅逾2%，上漲的還有泰鼎-KY（4927）、國揚（2505）、高端疫苗（6547）、中天（4128）、晶碩（6491）、昇佳電子（6732）、光洋科（1785）、精元（2387）、環泥（1104）、大學光（3218）。

下跌的有9檔，其中跌勢較重的有茂迪（6244）、華城（1519）、元晶（6443）跌幅逾3%，長榮航跌幅逾2%，中興電（1513）、國光生（4142）、岱宇（1598）、上緯投控（3708）、拓凱（4536）都是下跌走勢；另外，致新（8081）則是由上漲滑落至平盤。

MSCI

延伸閱讀

國光生第3季每股賺0.38元 獲利轉正

MSCI新成分股 6檔生技股入列最大贏家

欣興、合一入列MSCI成分股 股價上漲慶賀

MSCI成分股新增欣興、合一 開盤漲逾2％

相關新聞

台股盤中漲逾百點 衝上13200點關卡再創新高

美股漲跌互見，台股今天早盤小跌後指數攀高，台積電，塑化及金融類股帶動，近10時30分高點來到13212.24點，再創歷史...

倒數2天！ 元大原油正2將終止上市

台股首檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L）因「負油價」事件衝擊，淨值大幅下跌達到期信ETF強制清算門檻，...

MSCI新成分股 6檔生技股入列最大贏家

MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，有6檔生技股入列新增名單中，為最大贏家，包括合一、中天及台灣疫苗廠國光生及高端疫...

台股再創歷史新高 盤中漲逾90點

台股今（11）日盤中再度創下歷史新高，來到13,179點，10點時加權指數在買單點火台積電（2330），加上塑化、金融股...

如果把12,682當底部 謝金河看好台股將進入大時代

台股近期再站上萬三大關之上，且創歷史新高，財信傳媒董事長謝金河今(11)日表示，上市櫃公司10月營收創今年新高，預估第3...

欣興、合一入列MSCI成分股 股價上漲慶賀

MSCI（明晟）季度調整，全球標準型指數將新增合一（4743）、欣興（3037）二檔，剔除福懋（1434）、長榮航（26...

MSCI調降權重 台股走高挑戰歷史新高

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，台股在三大指數全面下修，不過，台股受到影響不大，開盤小跌後即走升，一度攻高到13,1...

美股漲跌互見 法人：台股短線震盪盤堅

美股道瓊工業指數上漲262.95點，但那斯達克指數下挫159.93點，法人認為，台股短線可望在13000點附近震盪盤堅

MSCI季度調整 標準型指數增2刪2、小型指數增25刪2

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，全球標準型指數將新增合一（4743）、欣興（3037）二檔，剔除福懋（1434）、長...

上市櫃10月營收 寫今年新高

上市櫃公司10月營收出爐。受惠電子出貨旺季、蘋果新機等效應，總營收連續第六個月超過3兆元、達3.24兆元，月增1.8%，...

聲稱有90％有效性 輝瑞疫苗成功了？股市還會續漲？先觀察這3個重點

美商輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT）合作研發的新冠疫苗，9日宣布試驗結果有效性超過90%，消息令人振奮，造成歐美股市大漲，今天的亞股及台股也激烈反應，包括航空旅遊相關概念股均大漲回應，但受益於疫情的各種生技防疫概念股，還有在家上班上課及宅經濟等科技及相關受益股皆大幅重挫。

疫苗明年問世露曙光 科技股在跌什麼？一表看懂問題出在哪

11日晚傳出新冠肺炎疫苗問世露出曙光，激勵全球股市強彈，但在昨天才開心慶祝刷新歷史高點紀錄的台股，今天卻因為台積電（2330）、聯發科（2454）等科技產業權值股走跌而以小跌作收，究竟問題出在哪？

熱門新聞

MSCI季度調整 標準型指數增2刪2、小型指數增25刪2

大賺！富邦金前10月每股盈餘逾7元 創金控有史來最高

聯發科10月營收 月減近二成

台股再創歷史新高 盤中漲逾90點

MSCI今調權重 四檔聚焦

金融、塑化撐住「萬三」關卡 台股跌45點收13,081

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。