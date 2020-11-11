MSCI小型指數新增25檔 這幾檔領漲

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，全球標準型指數成分股新增2檔，剔除2檔，遭剔除的福懋（1434）、長榮航（2618）轉入全球小型指數，合計小型指數成分股新增25檔，今(11)日漲多跌少，尤以宣德（5457）漲勢最搶眼，一度衝上漲停111.5元，盤中漲幅8.86%；家登（3680）、明泰（3380）、愛普（6531）也有逾4%的漲幅，成為領漲的指標。

全球小型指數新增25檔成分股，統計盤中有 15檔上漲，以宣德漲幅最高，且曾一度亮燈，另外，明泰、愛普、家登也是領漲個股，福懋漲幅逾2%，上漲的還有泰鼎-KY（4927）、國揚（2505）、高端疫苗（6547）、中天（4128）、晶碩（6491）、昇佳電子（6732）、光洋科（1785）、精元（2387）、環泥（1104）、大學光（3218）。

下跌的有9檔，其中跌勢較重的有茂迪（6244）、華城（1519）、元晶（6443）跌幅逾3%，長榮航跌幅逾2%，中興電（1513）、國光生（4142）、岱宇（1598）、上緯投控（3708）、拓凱（4536）都是下跌走勢；另外，致新（8081）則是由上漲滑落至平盤。