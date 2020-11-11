倒數2天！元大原油正2將終止上市

台股首檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L）因「負油價」事件衝擊，淨值大幅下跌達到期信ETF強制清算門檻，證交所已公告，元大S&P原油正2終止上市日為11月13日，代表今（11）、明（12）兩天為最後交易日，手上還有部位的投資人，應盡速決定是否參與清算。

集保結算所統計，元大S&P原油正2到上周為止，還有約3.1萬名受益人，持有1至5張有7,920人，是所有持股級距中最多，相對於集保庫存數（總籌碼）比例較高則有5至10張、10至20張、及20至40張，分別有3,531人、2,142人、1,111人，投資人持股占總數比達10%、12.6%及12.7%。

元大S&P原油正2是台股最早發行的石油槓桿ETF，發行以來一直交易活絡，但今年初不幸碰上新冠肺炎引發「負油價」事件，該ETF淨值大跌後仍回不到法定存續的2元門檻，金管會一度豁免下市於10月起重新恢復，元大投信依規定申報元大S&P原油正2清算下市。

目前持有元大S&P原油正2的投資人，還有一個交易日多決定是否在集中市場賣出籌碼，交易價格相對彈性，T+2日就入款，相對地，若選擇不賣出等待清算，元大投信預計12月8日才能將最終結算的價金退還給投資人。

元大S&P原油正2因應清算作業，曝險部位也已經降低，今天期貨曝險部位僅剩95%，ETF漲幅不再完全連動追蹤指數。