如果把12,682當底部 謝金河看好台股將進入大時代

台股近期再站上萬三大關之上，且創歷史新高，財信傳媒董事長謝金河今(11)日表示，上市櫃公司10月營收創今年新高，預估第3季淨利將超過6,000億元，有機會創下歷史新紀錄，他強調，這是基本面支持台股向上的後盾；「如果台股可以把蓋住台灣頭頂的12,682當成底部」，未來台股將進入大時代。

謝金河以「台股將進入大時代」為題在臉書發文指出，1990年台股寫下12,682點的歷史新紀錄後，從此進入蟄伏的30年，前不久，國泰投信董事長張錫說，他進入資本市場從來沒有見過如此美好的時光，認為台股有四光環，明年將飆更高。

謝金河說，張錫的四大光環指的是，殖利率高、高科技起飛、半導體大缺貨及外資將回頭；「國泰投信有兩張圖表十分珍貴，一張是台股指數和企業盈利的趨勢圖，另一張是美國股市」；從盈餘成長的角度來看，台股未來會比美股更強勁，這兩張圖值得大家好好比對。

謝金河指出，今年疫情蔓延全球，台灣上市櫃公司營收從7月起站上3兆元大關，10月營收達3.24兆元，月增1.8%，年增0.8%，是今年最高的營收紀錄；往後看，台灣的出口連續三個月超過300億美元，10月達322.3億美元，年增11.2%，以半導體為主的電子零組件出口達129.7億美元，年增21.8%，可說十分強勁。

謝金河表示，10月營收公告後，預估第3季淨利將超過6,000億元以上，這兩天謎底就會揭曉。今年第1季全體上市櫃公司獲利3.510億元，第2季5.412億元，第3季淨利更進一步提升，台積電一季賺1,371億元，聯電91億元，都是新高紀錄。

謝金河說，最難得的好是過去慘賠的面板集團到第3季轉虧為盈，太陽能第2季開始賺錢，這些原本吃掉利潤的慘業，全部出現獲利，第3季浄利有機會創下歷史新紀錄，這是基本面支持台股向上的後盾。

他強調，「如果台股可以把蓋住台灣頭頂的12,682當成底部，那麼，台股再往下走的力道將應證張錫四大光環的論點！」。