欣興、合一入列MSCI成分股 股價上漲慶賀

MSCI（明晟）季度調整，全球標準型指數將新增合一（4743）、欣興（3037）二檔，剔除福懋（1434）、長榮航（2618）二檔，今(11)日股價不同調，欣興、合一、福懋上漲，長榮航跌勢較重。

MSCI公布半年度權重調整，全球標準型指數成分股新增2檔，剔除2檔，遭剔除的福懋、長榮航轉入全球小型指數；另外，全球小型指數則是新增25檔，包括國光生（4142）、明泰（3380）、愛普（6531）、泰鼎-KY（4927）、中興電（1513）、岱宇（1598）、華城（1519）、致新（8081）、家登（3680）、國揚（2505）、高端疫苗（6547）、中天（4128）、茂迪（6244）、晶碩（6491）、昇佳電子（6732）、光洋科（1785）、宣德（5457）、精元（2387）、上緯投控（3708）、拓凱（4536）、元晶（6443）、環泥（1104）、大學光（3218）、福懋、長榮航。

MSCI調整結果預計11月30日收盤後生效，標準指數成分股新增股中，欣興今日以73.1元開高，一度拉升至74.5元，盤中漲幅逾3%；合一以280元開高，一度拉升至281.5元，盤中漲幅1.83%。

遭標準指數剔除轉入小型指數成分股的福懋則以31.55元開低，盤中翻紅一度拉升至32.15元，盤中漲幅1.1%；長榮航跌勢較重 ，早盤以11.8元開低，一度下滑至11.5元，盤中跌幅2.46%。