MSCI調降權重 台股走高挑戰歷史新高

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，台股在三大指數全面下修，不過，台股受到影響不大，開盤小跌後即走升，一度攻高到13,147.31點，距歷史高點僅差2點。

MSCI新的調整為：MSCI全球市場指數自1.62%降至1.61%，MSCI全球新興市場指數12.8%降至12.47%，MSCI亞太除日本指數由14.22%降至13.95%，11月30日收盤後生效。

群益投顧表示，實際追蹤過去MSCI調降台股權重後的大盤表現，過去五年歷次調整中，有16次遭到雙降，但調整之後的一個月，外資在台股買超機率將近七成，且台股指數上漲比例達75%。

群益投顧說，更值得注意的是長期台股實質權重有升有降，就MSCI全球新興市場指數而言，從2013年第1季的10.47%上升至2020年第3季的12.45%，並非市場認為的長期調降。因此，MSCI調降台股權重對台股影響性應屬短期。