美股漲跌互見 台股震盪翻紅近50點

美股走勢持續分歧，四大指數收盤跌多漲少，而台股今日開盤下跌14.68點，開在13,067.04點，早盤指數在台積電（2330）回到平盤下，加權指數震盪翻紅，漲點約50點。

受新冠疫苗的利多推動，美股類股持續輪動，能源、房地產、汽車等周期股表現強勢，帶動道瓊指數連兩日走高，不過科技、宅經濟等族群則表現黯淡，拖累那斯達克指數、費半指數持續走低。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲262點，或0.90%，收在29420點；標普500指數下跌4.96點，或0.13%，收在3545.53點；Nasdaq指數下跌159.9點，或1.36%，收在11553.8點；費半指數下跌75.2點，或3.01%，收在2422.33點。

法人認為，美國總統大選底定，拜登勝選與國會分治是市場最佳選項。考量大選不確定性消除，美中關係有望緩和、蘋果新機熱賣、歐美總經數據良好、Fed持續寬鬆政策、外資轉為買超及台股融券餘額在高檔等因素，皆有助點火第4季法人、集團季底作帳行情，建議偏多操作。