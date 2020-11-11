台指期開漲30點 台積電期貨開跌3元
台指期今(11)日開盤上漲30點，開盤指數為13,101點；台積電期貨開盤447元，下跌3元。
昨日美股四大指數漲跌幅介於-3.01至0.90％，費半重挫，僅道瓊指數上漲，台積電ADR下跌1.54%。
統一期貨說，昨日外資現貨賣超32億，期貨部分減少418口，淨多單36,904口，十大交易人與特定法人合計賣出7,363口。週選支撐與壓力區落在12,950至13,200之間，P/C Ratio降至1.23，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，台股月線扣抵值目前在選前的狹幅震盪區，大約兩周期間扣抵值將大幅回落至12,500位置，屆時月線將強勁翻揚，近期投資人可待拉回偏多布局，參與後續行情。
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