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MSCI台股半年度權重 三大指數全調降

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
MSCI三大指數全面調降台股權重。報系資料照
MSCI三大指數全面調降台股權重。報系資料照

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，台股在三大指數全面下修，「MSCI全球市場指數」自1.62%降至1.61%，「MSCI全球新興市場指數」12.8%降至12.47%，「MSCI亞太除日本指數」由14.22%降至13.95%。本次調整於11月30日收盤後生效。

MSCI此次在全球市場指數下調台股0.01個百分點，新興市場指數下修0.33個百分點，亞太除日本指數調降0.27個百分點。從MSCI新興市場指數來看，台股連七季下修。

MSCI台灣指數成分股新增二檔，刪除二檔，指數成分股維持87檔，並有13檔調整在外流通股數。調升最多是欣興（3037），變動權重為0.42個百分點，調降最多則是台積電（2330），被下調0.23個百分點。

此次MSCI新興市場指數調升最多的市場為印度，權重增加0.81個百分點，調降最多就是台股，被下調0.33個百分點。調整後，台股仍是僅次於中國的第二大權重市場。

MSCI 台股

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