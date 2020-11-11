瑞銀按讚半導體 2021年三大傳產股必買

瑞銀台灣企業論壇登場，針對美國大選後科技產業動向，瑞銀研究團隊10日表示，美國保護本土技術的政策不會改變，因此美中關係競爭持續為台灣供應鏈創造有利環境；並預測明年5G發展等趨勢助攻，半導體產業營收增幅將翻倍達一成左右，台灣在內的半導體股受惠可望成市場亮點。

瑞銀本屆論壇響應防疫政策為16年來首度舉行線上會議，多達300～400名國際機構投資人參與，歷屆最浩大。

其中，在前台灣區研究部主管董成康退休離職後，瑞銀亞太區基礎原物料產業主管甘清仁接掌台灣研究主管，昨首度出面偕同科技產業分析師武廣明、陳雅麗、陳星嘉、林莉鈞、及非科技產業分析師陳玟瑾共同帶來瑞銀一手觀點。林莉鈞出任半導體業分析師，還創下外資圈罕見有女性分析師負責台積電，成為論壇「嬌」點。

林莉鈞表示，亞洲半導體供應鏈一度受華為禁令衝擊，原本瑞銀預期，第4季起出現負面效應，但近來市況反而顯示亞洲供應鏈自9月來表現改善，伴隨2021年5G為首的終端需求將有結構性復甦、美中競爭持續擴大對台灣供應鏈造需求，預測台灣半導體股表現保持優異，整體半導體產業營收也會從今年成長4%～5%擴大到10%。

林莉鈞指出，美國總統大選出現政黨交替，但美國保護自家半導體技術方向不會變，台灣製造技術領先全球，受惠趨勢穩固。次產業來說，明年最值得關注5G手機爆發、8吋晶圓產能吃緊、中國射頻晶片加速自製化三大主題。

電子下游產業分析師武廣明表示，台灣PC ODM地位全球第一，今年來受益於居家辦公趨勢的程度明顯，不過由於明年部分升級需求已提前到今年下半年，宜留意明年動能可能減弱。他相對看好雲端需求推升伺服器股。