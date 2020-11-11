快訊

無情擊潰亞美尼亞...高加索的「無人機大戰」

蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

瑞銀按讚半導體 2021年三大傳產股必買

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞。圖／瑞銀提供
瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞。圖／瑞銀提供

瑞銀台灣企業論壇登場，針對美國大選後科技產業動向，瑞銀研究團隊10日表示，美國保護本土技術的政策不會改變，因此美中關係競爭持續為台灣供應鏈創造有利環境；並預測明年5G發展等趨勢助攻，半導體產業營收增幅將翻倍達一成左右，台灣在內的半導體股受惠可望成市場亮點。

瑞銀本屆論壇響應防疫政策為16年來首度舉行線上會議，多達300～400名國際機構投資人參與，歷屆最浩大。

其中，在前台灣區研究部主管董成康退休離職後，瑞銀亞太區基礎原物料產業主管甘清仁接掌台灣研究主管，昨首度出面偕同科技產業分析師武廣明、陳雅麗、陳星嘉、林莉鈞、及非科技產業分析師陳玟瑾共同帶來瑞銀一手觀點。林莉鈞出任半導體業分析師，還創下外資圈罕見有女性分析師負責台積電，成為論壇「嬌」點。

林莉鈞表示，亞洲半導體供應鏈一度受華為禁令衝擊，原本瑞銀預期，第4季起出現負面效應，但近來市況反而顯示亞洲供應鏈自9月來表現改善，伴隨2021年5G為首的終端需求將有結構性復甦、美中競爭持續擴大對台灣供應鏈造需求，預測台灣半導體股表現保持優異，整體半導體產業營收也會從今年成長4%～5%擴大到10%。

林莉鈞指出，美國總統大選出現政黨交替，但美國保護自家半導體技術方向不會變，台灣製造技術領先全球，受惠趨勢穩固。次產業來說，明年最值得關注5G手機爆發、8吋晶圓產能吃緊、中國射頻晶片加速自製化三大主題。

電子下游產業分析師武廣明表示，台灣PC ODM地位全球第一，今年來受益於居家辦公趨勢的程度明顯，不過由於明年部分升級需求已提前到今年下半年，宜留意明年動能可能減弱。他相對看好雲端需求推升伺服器股。

非科技產業分析師陳玟瑾則點出三個值得關注的傳產族群，分別是明年第1季訂單將轉正成長的工具機、受惠運動風潮的自行車、及台灣消費帶動的超商類股。並預測工具機景氣翻轉後可走出長達兩年、到2020年第4季的大多頭循環。

瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁。圖／瑞銀提供
瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁。圖／瑞銀提供
瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾。圖／瑞銀提供
瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾。圖／瑞銀提供
瑞銀A股科技研究主管武廣明，同時負責電子下游產業研究。圖／瑞銀提供
瑞銀A股科技研究主管武廣明，同時負責電子下游產業研究。圖／瑞銀提供

半導體 瑞銀 美國大選

延伸閱讀

機械業復甦 出口連二紅

瑞銀：美國半導體出口管制不解禁 台廠持續受惠

台灣工具機10月出口年減20.7％、月增19％ 有逐漸回穩

美選效應 瑞銀：市場波動將加劇

相關新聞

上市櫃10月營收 寫今年新高

上市櫃公司10月營收出爐。受惠電子出貨旺季、蘋果新機等效應，總營收連續第六個月超過3兆元、達3.24兆元，月增1.8%，...

營建資產股 多頭點火

新冠肺炎疫苗研發傳出利多，引發電子股高檔賣壓湧現，資金轉戰低基期傳產股，加上新台幣匯率續強，昨（10）日國產（2504）...

MSCI今調權重 四檔聚焦

MSCI（明晟）今（11）日凌晨公布半年度權重調整。台股雖已連六季被下修，不過統一投顧預測，由於近期台股表現為亞股前茅，...

就市論勢／晶圓代工、5G 題材熱

疫苗實驗數據樂觀，研發進度出現明顯進展，美股道瓊指數9日表現亮眼，並使台股航運觀光族群受到激勵...

康友案 證交所澄清謠言

康友-KY（6452）風波不斷，證交所總經理簡立忠昨（10）日特別出面召開記者會，重申證交所對於康友賣股造成投資人損失，...

八貫競拍完成 承銷價格55元

富邦證券輔導的八貫企業（1342）上市前競價拍賣，昨（10）日完成競價開標，最低得標價格為每股新臺幣63.6元，最高得標...

元大證 前十月賺逾百億

台股10月震盪，加上交易天數減少，主要券商獲利普遍較9月下滑，不過大型證券商凱基、元大、富邦、群益金鼎、永豐金、及統一證...

台指期夜盤盤中震盪 嘗試站穩13,100關卡

新冠肺炎疫苗有望問世，市場氛圍轉趨樂觀，台指期夜盤維持震盪格局，22時漲60點或0.4%，於13,133點附近震盪。

證交所嚴正澄清 查核康友案未接受招待

康友-KY（6452）風波不斷，證交所總經理簡立忠今（10）日特別出面召開記者會，表示證交所對於康友董座賣股，已啟動必要...

開會困難有解！金管會放寬基金受益人可改電子投票

基金受益人開會困難有解！金管會今 (10) 日表示，修改《證券投資信託基金受益人會議準則部分條文》草案預告期滿，近日內將...

金融、塑化撐住「萬三」關卡 台股跌45點收13,081

今（10）日美期電子盤呈現下跌，壓抑台股表現，終場下跌45.75點，收在13,081.72點，成交量達2,487.71億...

美國大選後看好新一輪科技股多頭 短線拉回是長線買點

美國新任總統將由民主黨拜登擔任，美國國會則是兩黨制衡，預期未來美國政策走向會較溫和中性，統一投信認為，在大選過後美國政府...

熱門新聞

MSCI最新季度調整將出爐 法人看好這4檔入列在望

大賺！富邦金前10月每股盈餘逾7元 創金控有史來最高

輝瑞疫苗報喜／ 口罩市場崩盤？ 康那香、南六跌逾6%

輝瑞疫苗報喜／ 邊境管制可望解除 長榮航、華航雙雙漲停

MSCI季調將公布 法人預測四檔「入摩」機率大

輝瑞疫苗報喜／ 豬羊變色 疫情受害與受惠股大翻轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。