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MSCI季度調整 標準型指數增2刪2、小型指數增25刪2

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
MSCI。（路透）
MSCI。（路透）

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，全球標準型指數將新增合一（4743）、欣興（3037）二檔，剔除福懋（1434）、長榮（2603）二檔。全球小型指數剔除合一、欣興，新增福懋、長榮、國光生（4142）等25檔。本次權重調整於台灣時間11月30日收盤後生效。

MSCI全球標準型指數宣布台股成分股新增合一、欣興，被剔除的長榮、福懋轉入全球小型指數。

全球小型指數新增多達25檔台股成分股，包括國光生、明泰（3380）、愛普（6531）、泰鼎-KY（4927）、中興電（1513）、岱宇（1598）、華城（1519）、致新（8081）、家登（3680）、國揚（2505）、高端疫苗（6547）、中天（4128）、茂迪（6244）、晶碩（6491）、昇佳電子（6732）、光洋科（1785）、宣德（5457）、精元（2387）、上緯投控（3708）、拓凱（4536）、元晶（6443）、環泥（1104）、大學光（3218）、福懋、及長榮。剔除欣興和合一。

新增的25檔個股，生技醫療股六檔為大贏家，節能概念股的太陽能、風電還有「台積電大聯盟」等也不只一檔。

MSCI每年2月、5月、8月、11月公布季度及半年度調整，本次公布結果預計台灣時間11月30日收盤後生效。

長榮 合一

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