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金控10月獲利王 富邦金控前10月EPS7元 再創新高
富邦金控今天公布，10月稅後獲利63.82億元，累計今年前10月稅後獲利745.87億元，較去年同期大幅成長33%，每股盈餘（EPS）為7元，稅前及稅後獲利再創歷史新高。在15家上市櫃金控中，富邦金控單月獲利、累計獲利及EPS ，都排名第一，為三冠王。富邦金控10月底每股淨值為56.83元。
富邦金控表示，受惠於投資績效亮眼，子公司 富邦人壽10月稅後獲利為40.48億元，累計前10月稅後獲利493.76億元，較去年同期大幅成長80%。今年前10月初年度保費收入（FYP）達1015億元，總保費收入為4474億元。
台北富邦銀行10月稅後獲利15.47億元，淨利息收益維持穩定，累計前10月稅後獲利169.34億元。北富銀10月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為720%。
富邦產險10月稅後獲利2.88億元，較去年同期成長76%，累計前10月稅後獲利43.15億元，較去年同期成長16%。因承保業務及投資績效皆維持良好，累計前10月簽單保費收入較去年同期成長7%，持續蟬聯產險市場龍頭地位。
受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升，富邦證券2020年10月稅後淨利獲利3.47億元，較去年同期成長102%。累計前10月稅後獲利為32.95億元，較去年同期成長40%。
富邦華一銀行2020年前10月獲利成長強勁，稅後獲利達18.01億元，較去年同期成長48%，主要受惠於淨利息收入帶動。
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