證交所嚴正澄清 查核康友案未接受招待

康友-KY（6452）風波不斷，證交所總經理簡立忠今（10）日特別出面召開記者會，表示證交所對於康友董座賣股，已啟動必要查核措施並停止交易買賣，也請投保中心協助投資人受理賠償事宜。有關康友提到，證交所幫公司財報背書甚至查核接受招待，完全與事實不符，對此嚴正澄清。

證交所先前已多次出面說明康友案查核狀況，但市場爭議持續延燒，簡立忠親自召開記者會，除了重申證交所對康友採取必要監理並強化第一上市公司監管，也對康友再度提到證交所幫財報背書，查核期間接受招待，皆不符事實，駁斥市場謠言。

簡立忠表示，康友歷次上市發生重大事件，證交所一律依法辦理，包括董事長黃文烈於107年賣股，要求康友應召開重訊記者會說明賣股原因；康友股價下跌期間，也要求重大訊息公告黃文烈及投資公司Profit Gate持有之股票，經銀行斷頭賣出情形與債權銀行協商追加擔保品之會議後續事宜，並對康友股票交易異常情事，公布其股票達注意交易資訊標準，要求公司公布最近期財務資訊。

簡立忠指出，證交所對於第一上市公司監理查核報告，如有不符合規定情事，一律依法處置但從未對外公開。有關康友投資人質疑，證交所107年1月進行實地查核，竟說財報「並無大礙」，等於替康友背書，證交所的查核報告從未對外揭露，顯然與投資人質疑事實不符。

簡立忠說明，在康友董事長賣股導致股價下跌，證交所同步配合簽證會計師，赴康友大陸子公司進行財報期後事項查核，協調派員陪同，從旁觀察會計師執行是否落實。

針對第一上市公司涉及不法事件，證交所參考外國交易所監理實務，要求康友委任證交所指定之會計師，替代證交所派員實地查核的監理措施，相關案例如近期瑞幸咖啡弊案，美國證監會也無法親自赴當地查核。而近期證交所已要求康友委任會計師事務所，赴大陸子公司瞭解現況。

此外，簡立忠特別強調，證交所出差費用皆自行負擔，絕無招待情事。有關投資人權益保護，也已經委請投保中心協助受理並自去年底公告開放受理康友財報不實案之求償登記。

簡立忠指出，證交所對於康友案痛定思痛，已公告強化第一上市公司監理措施，包括訪談簽證會計師，瞭解簽證會計師於執行高流動性資產之查核程序，增加調閱會計師年度查核工作底稿，同步要求多家近期媒體關注的上市公司辦理法說會，直接回應法人及媒體詢問。

簡立忠也針對立委蔡壁如提出如何強化中國KY公司監理進行回應，他表示，證交所若發現KY公司有財務業務異常狀況，會要求公司委任指定之會計師執行跨境專案查核，並根據報告採取處置。此次康友涉有不法事件，證交所已經彙整查核資料，報請主管機關依其職權移送司法檢調偵辦。