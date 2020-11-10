連八年賺逾一股本　瓦城前3季EPS達11.03元

受惠於民眾回歸正常生活，外出用餐及消費意願加速回溫，搭配精準展店進駐潛力區域，瓦城（2729）第三季營收達12.88億元，稅後純益1.77億元、每股純益7.61元，營收與獲利皆創歷史新高。

累計瓦城前三季營收34.16億元、稅後純益2.57億元，每股純益11.03元，也是連續八年賺逾1個股本，展望第四季餐飲旺季，營收及獲利成長樂觀可期。

瓦城同時也公告10月營收4.08億元，月增13.35%、年增9.8%。瓦城表示，受惠10月多個節慶假期等利多，包括中秋連假、雙十連假，帶動家庭與朋友聚餐需求攀升，同時隨著全台百貨週年慶熱烈進行，挹注集團旗下百貨通路店點成長動能強勁。

瓦城指出，今年疫情影響，更擴大聚客效應，各大百貨搶攻無法出國的消費人潮，刺激周年慶買氣爆棚，看好累計營收可望加速回歸正成長，與即將邁入年底聚餐旺季，帶動第四季營收持續成長。

展望第四季，瓦城表示，展店計畫續搶攻，依循各品牌既定發展策略，持續加速展店計畫，並精準轉移既有店址、佈局重要熱門商圈的蛋黃區，今年度「時時香」已達成六都布局與10家分店的新里程碑、「YABI KITCHEN」第二家分店也將在年底前與消費者見面。

瓦城也說，根據政府公布目前尚有91萬人尚未領用振興券，將持續強打消費使用振興券享熱門菜色優惠6折起，搶攻年底餐飲旺季消費熱潮。