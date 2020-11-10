泰福-KY成功申請美國專利　保障生物相似藥製程權益

生物相似藥進度持續之泰福-KY（6541），成功申請生物藥製程美國專利第10,703,800號，而泰福生技以此專利製程方式，使用於TX05以及TX16之製造，以此來強化單株抗體醣基化與參考藥物之相似性，同時也藉此保障生物相似藥之製程權益，專利之有效期直至2038年3月31日。

泰福產品TX05之原廠參考藥物為Herceptin（原廠藥物開發商: Roche），此款藥物主要為治療乳癌之用，TX05目前正處於人體第三期臨床試驗，已於今年10月完成受試者投藥治療，計畫於2022年進入市場，TX16則已經完成人體第一期臨床試驗。

泰福-KY表示，有此自行申請成功之專利保障，可在未來營運上，更能站穩腳步，同時目前也還有其他數項專利也在申請審查過程中，而這些逐漸累積之專利保障，會如同形成一把保護傘，讓泰福生技具有可攻可守之優勢。