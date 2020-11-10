金融、塑化撐住「萬三」關卡 台股跌45點收13,081

今（10）日美期電子盤呈現下跌，壓抑台股表現，終場下跌45.75點，收在13,081.72點，成交量達2,487.71億元，終止日K連六紅。由於昨日美股漲跌互見，納斯達克以及費城半導體指數雙雙收跌，使今日電子股疲軟，金融以及塑化族群呈現表現撐盤，支撐加權指數守住「萬三」關卡。

美國製藥大廠輝瑞研發新冠肺炎疫苗，第3期臨床試驗顯示抵禦新冠病毒的保護效力高達九成，消息使盤面上類股呈現兩樣情，WFH概念股以及防疫概念股停利、停損賣壓重，導致股價呈現弱勢；而買單轉而點火運輸、觀光、餐飲、塑化、金融等解封概念股。

在權值股方面，台積電表現疲軟、鴻海、聯發科也紛紛壓在盤下震盪，僅大立光則支撐在盤上，成為多方指標。

展望後市，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，在美國總統大選過後、新冠肺炎疫苗傳出利多消息下，投資將回歸基本面，聚焦總體經濟數據、企業獲利財報以及產業趨勢。

隨著台股來到箱型區間上緣，建議操作上不要躁進追高，可待拉回再逢低承接，明日聚焦MSCI季度調整以及蘋果新機發表會，目前預期MSCI權重調整機會不大，可留意蘋概股可望有表現機會。