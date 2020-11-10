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美國大選後看好新一輪科技股多頭 短線拉回是長線買點

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
統一投信認為，在大選過後美國政府將積極政策作多以提振經濟，加上全球資金寬鬆，看好獲利動能強的美國科技股重啟多頭行情，若有短線波動拉回，可視為長線買點。圖為拜登。路透
統一投信認為，在大選過後美國政府將積極政策作多以提振經濟，加上全球資金寬鬆，看好獲利動能強的美國科技股重啟多頭行情，若有短線波動拉回，可視為長線買點。圖為拜登。路透

美國新任總統將由民主黨拜登擔任，美國國會則是兩黨制衡，預期未來美國政策走向會較溫和中性，統一投信認為，在大選過後美國政府將積極政策作多以提振經濟，加上全球資金寬鬆，看好獲利動能強的美國科技股重啟多頭行情，若有短線波動拉回，可視為長線買點。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國大選投票日前，市場擔心民主黨將取得絕對執政優勢，加稅政策與加嚴大型科技公司反壟斷監管的主張，形成科技股賣壓。

投票日後，雖然總統未定，但選前規避不確定風險而減碼的多頭資金快速回補，主要原因是民主黨國會席次不如預期，參議院、眾議院分別由共和黨與民主黨主導，未來國會推動各項法案都需時間充份協商，不易帶來突發意外，預期會是兩黨都有共識的法案才易過關，例如新一輪紓困案、擴大基礎建設等。

袁永騰指出，新任總統將由民主黨拜登擔任，後續即使川普提起法律訴訟，對股市影響已不大，美國政府偏多的基本格局並未改變，且全球資金充沛，聯準會5日利率決策維持基準利率在0%至0.25%，前瞻指引與購債計畫也未改變，預期低利率政策在未來兩年不易轉向。

此外，選前兩個月美國國會針對紓困案協商陷入僵局之際，聯準會持續注資，資產負債表從9/9的7兆美元上升到11/4的7.15兆美元，顯示支持市場決心。

其他主要央行也是持續貨幣寬鬆，澳洲央行3日宣布降息至0.1%，並啟動新一輪量化寬鬆（QE）購債計畫；英國央行5日宣布利率維持在0.1%、擴大購債規模。各大央行聯手降息與QE，市場流動性進一步增加，在不確定因素逐步消弭後，場外觀望的機構資金將再度進入股市追求收益。

袁永騰表示，疫情加速新形態的經濟模式，電商、去中心化、遠距通訊，分散式生產與辦公，已是長期趨勢。美國大型科技股第3季財報多優於預期，長期獲利仍是雙位數成長且領先大盤。

他強調，若有效疫苗上市，初期可能因股市風格切換的類股輪動而增加波動，但回歸常態，在景氣趨穩下，科技成長股將持續成為資金關注標的。

進一步看主要指數長期的報酬與風險表現，以新趨勢科技龍頭為主的尖牙股FANG+指數成立6年來（2014/9/19~2020/10/30）總報酬率高達429.4%，年均複合報酬率31.3%，年化波動率26.5%，報酬/風險比1.18，在承擔相同風險可獲得的超額報酬上，尖牙股指數表現遠優於其他指數，同期間那斯達克100指數為0.82、標普500指數為0.45、台灣電子指數為0.5、MSCI世界指數僅0.31。

美國大選 民主黨

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