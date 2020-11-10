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油價衝高 台塑四寶領軍塑化股勁揚
輝瑞宣布研發新冠肺炎疫苗可預防90%以上的有癥狀感染，紐約原油期貨一度大漲8.5%。創下5月以來最大漲幅。台股的塑化及油電燃氣類股盤中漲勢凌厲。
今日油電燃氣類股漲幅超過4%，主要是台塑化（6505）漲幅逾4.5%帶動；塑化類股指數漲幅超過1.2%，主要由台塑率台塑四寶攻高，台塑漲幅超過3%、台化（1326）漲幅逾3%、南亞（1303）盤中也有1%以上的漲幅；此外，聯成（1313）、中石化（1314）、華夏（1305）、亞聚（1308）等股也呈現上揚。
ETF方面，元大S&P石油（00642U）爆量上漲超過2%、元大S&P石油正2（00672L）的盤中漲幅更超過7%，街口布蘭特油正2（00715L）盤中漲幅也逾7%。
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