輝瑞疫苗報喜／觀光類股組復仇者聯盟 指數漲逾6%

美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗問世在即，因有效性超過90%，市場預期，將使全球民眾接種意願增加，有利疫情儘快結束，回到生活常軌。因疫情而營運斷炊的觀光類股今（10）日盤中組起了復仇者聯盟，由旅行社、餐飲股、飯店股擔綱演出，報復性的反彈行情銳不可檔。

新冠肺炎疫苗問世為觀光類股帶來曙光，旅行社股包括雄獅（2731）、鳳凰（5706）、燦星旅（2719）、山富（2743）、易飛網（2734）、五福（2745）股價全數攻頂，另外，營收以海外市場為主的餐飲股包括六角（2732）、美食-KY（2723）股價也全數亮燈。五星酒店龍頭股晶華（2707）盤中股價攻上漲停，也為飯店股起了帶動效果。

上市觀光類股指數今日旱地拔蔥，盤中來到93.57點，漲幅近7%，漲勢居各大類股之冠，並扮演多方的護盤重心。法人表示，此波疫情重創觀光產業，幾遭吞噬，隨著疫苗問世，有利業者重啟營運、擺脫谷底，其中，又以旅行社股受惠層面最大，另外，以商務客和海外觀光客為主的五星級飯店，也可望重振商機，另外主要市場在海外的餐飲股也可望全面受惠。