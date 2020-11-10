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輝瑞疫苗報喜／ 豬羊變色 疫情受害與受惠股大翻轉

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美股大漲834.57點，但台股今日並沒有跟進大漲，號子裡看盤的投資人議論紛紛緊盯電視牆上的走勢。記者杜建重／攝影
美股大漲834.57點，但台股今日並沒有跟進大漲，號子裡看盤的投資人議論紛紛緊盯電視牆上的走勢。記者杜建重／攝影

輝瑞發布疫苗利好消息，受到疫苗利多消息，歐美股市大漲，受此消息影響，台股中也出現疫情受害與受惠股的逆轉大變化，法人預期，航空、餐飲、旅遊、觀光及銀行等週期性類股有機會上漲，油價獲得提振對塑化股有利；反之，原本疫情受惠的防疫及資訊產業也會產生逆轉。

宏遠投顧副總陳國清表示，原本受惠新冠肺炎疫情而在家辦公、遠程教育的科技股隨即遭到壓制，昨日美股Zoom重挫13% 、Netflix跌5% 、亞馬遜跌3.4% 、Shopify跌 5%、遠端醫療平台Teladoc Health也跌逾6%，反之，疫情受害股都開始狂噴，包含航空、郵輪、電影、餐飲、旅遊、觀光及銀行等週期性類股普遍大漲盤前美國銀行和摩根大通盤前雙雙漲近9％，郵輪公司嘉年華 、挪威郵輪及皇家加勒比海 盤前均漲逾20％，美國航空飆近26%。

受此消息影響，預期對台灣股市疫情受惠的產品及資訊產業也會產生逆轉，包含疫情受惠股的口罩、耳溫槍、額溫槍、清潔用品等防疫用品首當其衝，且在Pfizer和BioNTech合作的疫苗有效下，台灣其他生技股也會沒機會；因為市場上往往是贏家全拿，其他沒做出來的，自然就沒有機會，因而股價反而會下跌。

陳國清表示，WFH（在家工作及上班受惠股）等需求也將會下降，這是因為，當大家不需要WFH，大家會回去上班上課，會降低對PC/NB/MN/平板電腦/電視/網通等等需求及購買，所以上述產品比重越高的公司，例如下游筆電組裝廠及品牌廠、中游的筆電電池及機殼等零組件、上游IC設計公司包含的聯發科、義隆、聯詠及電源管理IC等，以及對晶圓代工的聯電、世界先進等都會降低需求。

至於油價上漲的影響，陳國清表示，對塑化股有利。對貨櫃航運會有成本上升的不利，但因目前貨櫃航運在缺櫃及缺船之際，油價上漲可以 轉價給需求者，影響不大。

疫情 疫苗 郵輪

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