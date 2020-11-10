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輝瑞疫苗報喜／ 宅經濟等防疫股風雲變色

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
圖為口罩大廠生產線示意圖。記者謝進盛攝影／報系資料照
圖為口罩大廠生產線示意圖。記者謝進盛攝影／報系資料照

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）宣布新冠肺炎疫苗好消息，在人體實驗的預方有效率超過90%，疫苗有望問世，股市也隨之風雲變色，觀光、航運等受疫情衝擊股強勁反彈，但防疫相關的宅經濟、體溫量測、口罩、清潔用品等則是大跌。

台股今(10)日開低，輝瑞與BioNTech新冠肺炎疫苗消息影響相關防疫股及先前的疫情受害股不同的表現，觀光股呈現報復性的反彈，表現強勢，口罩股、耳溫槍、醫材、宅經濟股則是走跌，盤中，合成乳膠特用應材廠申豐（6582）重挫至跌停204元，泰博（4736）盤中一度下挫至207元跌停價位。

另外，圓剛（2417）、圓展（3669）跌幅逾8%，熱映（3373）、富邦媒（8454）、豪展（4735）、毛寶（1732）等股跌幅逾5%；口罩股恆大（1325）、南六（6504）、康那香（9919）等股也是下挫的表現；熱映（3373）今年第3季稅後純益1.76億元，每股純益4.05元，累計今年前三季獲利6.35億元，每股純益14.66元。

熱映今年累計前10月營收21.37億元，年增228.37%，法人預估，熱映今年可望挑戰賺兩個股本；但今日股價重挫，以94元開低，盤中跌幅6.3%。

法人表示，輝瑞發表新冠肺炎疫苗的好消息，第二劑有效率超過90%，輝瑞股價在盤前就暴漲10%；目前預測Pfizer、BioNTech將會在今年生產5,000萬劑，2021生產13億劑新冠疫苗。

疫苗利多消息激勵歐美股市大漲，但在家辦公、遠程教育的科技股則是受到壓制，先前的疫情受害股狂噴，航空、郵輪、電影、餐飲、旅遊、觀光及銀行等類股普遍大漲。

台股也受到連動，法人認為，預期疫情受惠的產品及資訊產業將會產生逆轉，口罩、耳溫槍、額溫槍、清潔用品等防疫用品股首當其衝，且在Pfizer和BioNTech合作的疫苗有效下，恐將讓台灣其他生技股也沒機會了。

法人預估； WFH（在家工作及上班受惠股）等需求也將會下降，將降低對PC/NB/MN/平板電腦/電視/網通等的需求及購買，相關產品比重越高的公司，例如下游筆電組裝廠及品牌廠、中游的筆電電池及機殼等零組件、上游IC設計公司包含的聯發科（2454）、義隆（2458）、聯詠（3034）及電源管理IC等，及對晶圓代工的聯電（2303）、世界先進（5347）等都會降低需求。

法人表示，疫苗後期試驗取得突破性進展後，疫情受害股包括航空、餐飲、旅遊、觀光及銀行等週期性類股將有機會上漲，油價獲得提振，有利塑化股；雖然對貨櫃航運將出現成本上升的不利因素，但因目前貨櫃航運仍處於缺櫃及缺船時期，油價上漲可以轉價給需求者，因此影響不大。

疫苗 疫情

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