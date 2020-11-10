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輝瑞疫苗報喜／ 快篩概念股軟腳 盤中跌停

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
美國製藥大廠輝瑞研發的新冠肺炎疫苗，效果高達九成。路透
美國製藥大廠輝瑞研發的新冠肺炎疫苗，效果高達九成。路透

製藥廠輝瑞和BioNTech宣布在新冠疫苗開發上取得突破性進展，生技類股中的快篩概念股開盤反應利空，股價聞訊軟腳，包括泰博（4736）、普生（4117）、圓點奈米（6797）、大江（8436）皆重挫，興櫃股的圓點奈米、大江跌幅超過10%，泰博、大江一度來到跌停價位207元。

泰博才剛宣布新冠抗原快速檢驗試劑外銷專用查驗登記申請已獲通知完成審定，市場原先預期泰博近期就可望出貨東南亞、中東、歐洲等地，為第4季營運帶來實質貢獻，不過，受到疫苗問世影響，市場憂心，疫情在逐漸取得控制後，對快篩的需求將大幅降低，若全球疫苗接種順利，則未來快篩將失去市場角色。

普生旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑今年以來陸續取得歐盟、印度、澳洲等多國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，6月起並供貨至印度、印度、印尼等地區，目前旗下PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品營收比重已過8成。法人表示，一旦快篩需求銳減，對普生營運帶來的衝擊將十分顯著。

大江日前公告第3季財報，單季EPS 4.23元，較去年同期的3.04元成長近4成頗為亮眼，累計前三季每股稅後純益11.86元，年衰12.8%，衰退幅度持續縮減。不過，市場原先預期大江可用於新冠肺炎檢測的全自動病毒掃描機QVS-96，將為明年業績帶來顯著貢獻，如今一旦疫情因疫苗受到控制，是否將影響客戶採購意願，仍需進一步觀望。

不過，也有法人認為，疫苗普遍接種還需要一段時間，是否順利也存在變數，無須過度悲觀。

大江 疫苗

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