和碩遭蘋果暫停新業務 三外資喊「加碼」 短期安啦

iPhone代工大廠和碩（4938）因違反與學生工讀生計畫相關的規定，遭蘋果宣布暫停新業務，儘管昨（9）日尾盤和碩賣壓加重，但外資最新報告出爐，普遍認為該事件對和碩短期影響有限，蘋果將會保持近期訂單分配不變，已確保今年iPhone 12上市順利，因此三大外資都維持和碩目標價，並給予「加碼」評等，讓和碩今（10）日不畏利空，盤中僅小幅下滑1%，力守60元大關。

美系外資在最新研究報告裡開宗明義指出，「和碩短期影響有限、但長期訂單分配需關注」，蘋果將會保持近期訂單分配不變，已確保今年iPhone 12上市，因此維持「加碼」評等，目標價74元。

但長期來看，學生勞工事件觀察重點是明年iPhone 訂單分配。美系外資認為，和碩第二大組裝廠的地位不會受動搖，但部分業務可能面臨蘋果調整，而緯創（3231）就是明年潛在可能受益者。

日系外資指出，本次是一次性事件，並且已經得到解決，因此不認為會對和碩與蘋果關係產生重大影響，另外，鑑於和碩的生產規模以及與蘋果的長期合作關係，和碩在1-2年之內蘋果供應鏈地位不容易被取代。

另一家美系外資則表示，蘋果宣稱的是新業務的暫停，表明這對和碩當前業務沒有影響，加上現在所有iPhone組裝廠都在滿載狀態，意味著就算要轉單也很困難。故此，維持「加碼」評等，目標價80元。

彭博資訊報導，位於加州的蘋果9日宣布，已將和碩列入觀察期，直到和碩完成修正行動前，將不再提供新業務給和碩。

對此，和碩強調，客戶意思是若和碩不符合法令規範，才會暫停新業務，和碩目前就是確保遵循法令規範，盡全力完成客戶與當地政府法令。至於現有案子，則不受影響將持續進行。