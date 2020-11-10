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台積電10月營收可望再刷新紀錄 股價卻不給力
台積電（2330）10月營收將在今(10)日收盤後公告，法人看好可望再創歷史新高，但是股價走現卻不給力，早盤以452元開出，下跌6.5元，跌破5日線，盤中跌幅1.3%，拖累台股大盤指數下跌。
台積電9月合併營收1,275.85億元，月增3.8%，年增24.9%，再創歷史新高；累計前九月合併營收9,777.22億元，年增29.9%；市場普遍認為台積電10月營收仍維持千億元以上，法人預期，單月營收有機會上看1,300億元，再創歷史新高，累計今年前10月營收超越去年。
台積電第3季合併營收3,564.3億元，季增14.7%，年增21.6%，刷新歷史新高；稅後純益1,373.1億元，季增13.6%，年增35.9%；每股純益5.3元，再創歷史新高。
根據先前法說會的財測預估，第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。
台積電營收公布前，今日股價開低，以452元開出後一度下滑至451.5元，下跌7元，盤中力圖站回5日線。
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