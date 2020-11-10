台積電10月營收可望再刷新紀錄 股價卻不給力

拜登當選美國總統，而參眾兩院持續分治，加稅及科技龍頭股分拆可能性降低。這次美國大選結果，似乎是市場最為樂見，資金快速回流股市，費半指數及台股先後創下新高，進入拜登時代，選股風向球也要跟著改變。

2020-11-10 08:45