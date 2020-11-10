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疫苗來了！口罩市場崩盤？ 康那香、南六跌逾6%
美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）9日表示，大規模研究的初步數據顯示，試驗疫苗抵禦新冠病毒的效用超過九成。受疫苗即將問市衝擊，口罩股今一開盤即因恐慌性賣壓大舉出龍，指標股南六（6504）、康那香（9919）紛紛重挫，南六盤中來到209元，跌幅逾7%，200元關卡岌岌可危，來到近半年來新低價；康那香盤中來到37.8元，跌幅逾5%，同樣創3個多月來新低。
美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech（BNT）宣布，兩家公司聯手研發的新冠肺炎疫苗，進行中的第3期臨床試驗顯示，抵禦新冠病毒的保護效力高達九成，且預估2020年能供應全球高達5000萬劑疫苗，2021年將增至13億劑。
南六昨日剛公布亮眼季報，第3季稅後純益4.77億元，創下新高，季增16.94%，年增196％，每股純益6.57元；累計前三季稅後純益10.28億元，每股純益達14.14元，年增179%。康那香日前也公告累計前3季歸屬於母公司淨利6.86億元，每股純益3.51元，較去年同期的每股虧損0.1元，轉虧為盈、獲利表現大幅躍進。
不過財報的優異表現不敵市場信心的鬆動。市場憂心，新冠疫苗出爐後，將使口罩需求大幅降溫，口罩價格也面臨崩跌危機，是口罩股股價重挫主因。
不過，也有法人認為，即便疫苗出爐，口罩、快篩仍是未來幾年必備的醫材與防疫關鍵物資，加上美國總統當選人拜登的防疫策略首要便是強制戴口罩，因此對口罩股無須過度悲觀。
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