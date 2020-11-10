MSCI季調將公布 法人預測四檔「入摩」機率大

MSCI將於台北時間11日凌晨公布新一季權重調整，台股雖已連六季被下修，但統一投顧再度預測，台股近期表現為亞股前茅，可望不被下修，個股表現依市值狀況，則預測欣興（3037）、富邦媒（8454）、旭隼（6409）及譜瑞-KY（4966）可能成功「入摩」。

統一投顧根據第3季個股市值排名為前100名，自由流通比率較高，尚未被納入MSCI成份股的個股挑出合一（4743）、欣興、富邦媒、旭隼、譜瑞-KY、南電（8046）、美利達（9914）和玉晶光（3406）。考量市值變化及落後成分股抽換，預測欣興、富邦媒、旭隼、譜瑞等四檔「入摩」機率高。

統一投顧補充，台塑化（6505）第3季自由流通比率最低，僅11.9%，因此本次入選機會仍低。

另福懋（1434）、長榮航（2618）市值排名落後，需提防遭移除風險，目前兩檔市值排名約104名、106名，已連二季排名在百名之外，外資也持續減碼。

至於台股權重表現，統一投顧數度預測可望不下修，這次也預期不下調，根據彭博資訊顯示，新興市場及亞太股市第3季漲跌幅狀況，台股加權指數上漲7.7%，排名為亞股前段班。MSCI已公布截至10月30日權重變化，台股達到12.67%，相較上一季的12.28%略微提高，也連二季高於南韓。

10月以來，南韓股市漲幅和台股相近，但仍略遜於台股。統一投顧認為，基於台灣指數表現和亞洲各國位於前段班，且台股科技股權重大，國家重要性較高等進行評斷，加上此前台股多次被下調，推測本次不被下修的機率高。