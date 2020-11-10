MSCI最新季度調整將出爐 法人看好這4檔入列在望

MSCI（明晟）最新一季季度調整將於台北時間11月11日凌晨公布結果，並於11月30日尾盤生效，法人機構根據第3季度台股表現、個股的自由流通率 (Free Floating)與市值排名的變動，看好台股權重有望維持，同時，欣興（3037）、富邦媒（8454）等4檔個股有望入列。

統一投顧分析，於MSCI已公布至今年10月30日為止的權重變化，回顧10月底迄今新興國家股市的表現，MSCI台灣指數表現於亞洲各國前段班，權重回歸以指數表現、國家重要性做評斷基準，因此，推估於此次季度調整中，預期台股權重可望不會下調。

另外，回顧今年第3季個股的表現，市值排名居前100名、自由流通比率高、且尚未納入MSCI成份股的個股有合一（4743）、欣興、富邦媒、旭隼（6409）、譜瑞-KY（4966）、南電（8046）、美利達（9914）、玉晶光（3406）等個股。考量市值變化及落後成分股抽換，估計欣興、富邦媒、旭隼、譜瑞在這次的季度調整中入選機會較高。

至於台塑化（6505）於第3季自由流通比率最低，僅有11.9%，因此，預估此次入選的機會仍低。值得留意的是福懋（1434）、長榮航（2618）目前市值排名落後，需提防遭移除的風險，因目前二家公司排名分別落在104名、106名，不僅於市值排名連續二季排名落在百名以外，且外資持續減碼，需提防本次有遭到移除的風險。