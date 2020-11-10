台指期開漲4點 台積電期貨開盤跌5.5元
台指期今(10)日開盤上漲4點，開盤指數為13,130點；台積電期貨開盤453元，下跌5.5元。
美股四大指數昨日震盪且漲跌各異，漲跌幅介於-1.53至2.95％，道瓊指數表現最佳，那斯達克指數及費半指數收盤分別下挫1.53%及1.25%，APPLE下跌2.00%，台積電ADR下跌2.59%。
統一期貨說，外資現貨買超212億，期貨部分減少3,557口，淨多單3.7萬口，十大交易人與特定法人合計買進5,478口。週選支撐與壓力區落在13,000至13,300之間，P/C Ratio升至1.26，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨表示，過去三個交易日，選擇權下檔最大OI持續上移，在台股突破13,000關卡後，賣權最大OI同布來到萬三水準。買權最大OI也上漲至13,300水位，是相對偏多訊號，交易人偏可多思考。
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