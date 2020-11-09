台股創歷史新高後 短、中、長期均線顯示多方掌控全局

台股9日受到美國總統大選底定，全球股市正面看待，指數出現跳空大漲，大盤放量突破萬三關卡，由於指數放量，加上跳空，大盤呈現震盪走高，終場指數大漲153點，收在13,127點，指數收盤終於克服萬三關卡。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，以技術指標的角度來看，就日線來看，目前大盤、電子、金融、櫃買市場四大指數無論是KD、RSI指標來看都是偏多的走勢，且觀察股價與月線的正乖離還未明顯擴大，顯示即便指數已經創新高，但整體指標仍偏多，正乖離並未明顯擴大，短線技術指標仍有利多頭。

就周線來看，四大指數的KD、RSI指標來看也都是偏多的走勢，且KD開口持續擴大，加上目前月線指標仍維持高檔鈍化，未出現明顯拉回跡象來看，短、中、長期均線均為多方掌控。

再者從量價來看，9月指數量能明顯放大至短期均量之上，日K線連續六天都是收紅，創下大盤從7月中旬指數面臨萬三高檔挑戰賽都K線收紅最多的一次，由於這幾天每天收盤價都大於開盤價，加上短期5、10日均量也回升，外資11月以來也持續擴大回補台股的力道，量價也是對於多方有利，只不過大盤近幾天的反彈已經出現三次跳空缺口，加上美股近期也累積不少漲勢，後續應留意漲勢收斂的風險。