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台股漲153點收13,127 再刷歷史新高
台股今(9)日收盤上漲153.94點，收盤指數為13,127.47點，成交量為2,193.74億元，今日收盤指數站上萬三點關卡，收盤指數也刷新歷史紀錄。
拜登在美國總統大選勝出機率大增之下，美股盤後電子盤今早大漲也帶動台股指數勁揚，台股今日開盤即跳空躍上萬三點關卡，盤中衝高到13,149點再創歷史新高。蘋概三王股早盤領軍上揚，大立光（3008）漲幅超過4%， 台積電（2330）與鴻海（2317）股價漲幅超過1.3%。
多頭買盤也湧向世芯-KY（3661）、精材（3374）、聯電（2303）、聯詠（3034）、原相（3227）、聯發科（2454）、玉晶光（3406）及同致（3552）等股。傳產的長榮（2603）、陽明（2609）、上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）、巨大（9921）及中租-KY（5871）等股。
第一金投顧表示，美國總統大選後，新冠肺炎疫情、美中貿易戰、美國總統大選的三大變數中，目前看起來只剩疫情帶來變數較高，美國總統大選告一段落，加上美中貿易戰有望較為緩和下，股價仍將回歸基本面，由於明(10)日為上市櫃公司營收公告截止日，加以月中將會公告第3季季報，可關注找低基期及基本面展望佳的個股。
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