外資藉反向ETF炒匯 央行副總裁：持有金額達448億元

新台幣強升，央行11月5日在記者會上公開表示盯上外資利用反向ETF炒匯，央行副總裁嚴宗大今透露，6月以後外資持有反向ETF金額高達448億元，比起過去幾年飆漲很多，頻繁進出的外資多半是那20家，建議金管會把外資持有反向ETF金額計算到外資投資國內股市30%之限制。

金管會主委黃天牧與央行副總裁嚴宗大今一同出席立法院財委會，多名立委關心外資藉反向ETF炒匯議題。嚴宗大指出，新台幣升值，外資這幾個月在反向ETF集中度非常高，有涉及規避對外資投資國內股市30%的規定，外資大量進來、賣出兩邊都賺到，這是央行最擔心的。

嚴宗大說，反向ETF是2014年開始，2018年2月央行有注意到波動，但最近這幾個月發現有飆漲，比過去幾年增加很多，尤其是今年6月以後，外資持有反向ETF金額高達448億新台幣。有跟證期局溝通，特別提醒那些外資有這樣的疑慮。

外資這樣獲利多少？央行官員表示，因為外資還沒有出手，還不能檢視獲利，飆漲速度很快，經常頻繁進出的外資多半是那20家。

嚴宗大也表示，有跟證期局溝通，特別提醒那些外資有這樣的疑慮，建議金管會把外資持有反向ETF金額計算到外資投資國內股市30%限制。

黃天牧回應，會跟央行溝通做出適宜的管理，因為牽涉到外資管理會再斟酌，一是要維持外資對市場開放，二是要兼顧央行對炒匯的疑慮，會跟央行溝通。