拜登入主白宮 太陽能股慶賀

拜登宣布當選美國總統之後，由於先前拜登在競選期間已強調將更積極發展綠能產業，因此太陽能股族群被視為是拜登當選受惠族群，今（9）日台股太陽能股開出齊漲表現，其中，安集（6477）、茂迪（6244）及元晶（6443）買盤積極進場，股價表現也相對強勢。

今日台股太陽能股齊上漲，其中，安集、元晶及倉和（6538）盤中漲幅均一度超過3%以上，另外，聯合再生（3576）、茂迪、新晶投控（3713）、太極（4934）及達能（3686）盤中股價均上漲1%至2%，整體而言，今日太陽能股整體表現仍是相對強勁。

市場法人表示，台股太陽能股今年以來，業績出現強勁翻轉，主要因為受到台灣政府推動內需帶動，目前台灣太陽能股在國際市場上仍沒有明顯的競爭優勢，因此，拜登接任美國總統，目前初步只能期待，在全球的太陽能產業持續有正向帶動，相關的綠能政策也有機會在全球形成潮流，對全球大環境而言，仍是有利，不過短時間內，台廠仍不易直接受惠。

不過，即使目前仍沒有國際市場的奧援，但台灣太陽能今年下半年來，多數廠商業績已陸續出現單季或單月的轉虧為盈表現，包括茂迪、元晶、聯合再生及新晶投控等，安集更是創下單季獲利的歷史新高。

因此，就基本面來看，市場法人認同目前台灣太陽能股下半年以來的股價強勁揚升，已具有基本面支撐，後市只要業績能夠持續跟上，中長線而言，無論是業績還是股價都仍值得投資人留意。