蘋概三王帶頭衝 台股市值突破40兆元
台股今(9)日開盤在蘋概三王領軍之下，開盤即帶量再創歷史新高，盤中大漲超過170點、漲幅超過1.3%，台股市值突破40兆元。
拜登在美國總統大選勝出，台股今日開盤即跳空上漲，突破萬三關卡並衝高到13,146點；大盤指標股的台積電（2330）、鴻海（2317）及大立光（3008）各擁利多吸引買盤追價，大立光漲幅超過3.6%、台積電與鴻海的盤中漲幅也逾1.5%。
今日多頭買盤也拉抬世芯-KY（3661）、聯詠（3034）、聯電（2303）、精材（3374）、聯發科（2454）等科技股，長榮（2603）、上緯投控（3708）、台化（1326）、台灣高鐵（2633）、華南金（2880）、中租-KY（5871）及上海商銀（5876）等非電族群。
多頭早盤積極攻擊下，開盤20分鐘的成交量達546億元，大盤呈現量價俱揚。
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