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擺脫觀望外資回補 台股挑戰新高

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，11月台股走勢擺脫橫盤機率高，在基本面正向發展支撐下，樂觀期待後美國大選的股市表現。本報資料照片
隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，11月台股走勢擺脫橫盤機率高，在基本面正向發展支撐下，樂觀期待後美國大選的股市表現。本報資料照片

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場焦點仍高度聚焦在美國大選結果，在參眾議院仍屬兩陣營的情形下，市場無不再擔心極端政策的制定、例如加稅、加大中美貿易戰，有助於行情由觀望轉多。另一方面，共和與民主黨分別在參眾兩院為多數，美國極端政策機率低，股市回歸機本面。

從類股來看，廖哲宏表示，10月29日到11月5日間，被動元件、IC產業、蘋概、塑膠等的表現較佳；主機板、造紙等表現較差；美國大選投票日後，各類股普遍轉強，而營收以中國需求為主要的高價IC股走勢則由弱轉強、太陽能類股持續走高，但受惠川普政策的電科技股並未相應轉弱，我們認為市場再次由趨吉避凶的保險心態，轉為尋找機會的風險愛好者。

從籌碼面來看，根據證交所統計，6日外資買超138.35億元，外資已連續五天回補台股，累積買超近528億元；再從技術面來看，均線維持多頭結構；若13,000點的心理關卡能夠突破，市場動能可望帶領台股進一步走揚。

回到基本面，廖哲宏表示，經濟數據持續好轉半導體元件供不應求趨勢持續，晶圓代工、半導體設備與IC設計產業主流地不變，iPhone 12產量優於近年表現，供應鏈股價表現可以留意，而iPhone 12上市成功有助5G基礎建設加速，相關題材有機會在沉寂多時之後逐步回復。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，目前不論是在科技或傳產，其實目前訂單能見度都仍然相當強勁，目前仍可看到明年的第一季還是可以維持相對比較好的水準。其中在傳產方面，看好2021年受惠經濟回升的傳產股，而與景氣動向高度相關的原物料價格亦可受惠。

展望後市，蕭惠中表示，仍會著眼在中長線的布局，現在除了仍然是看好電子半導體之外，中長線我們仍然可以著眼於汽車相關，畢竟汽車其實在這幾年的基期是相對的低，所以如果用中長線佈局的角度來看，汽車產業有機會是電子業外的另外一盞明燈。

廖哲宏表示，現階段市場焦點仍是美國大選，中長期的政策對產經的影響仍待最後勝選者方能決定；不過，近期，此一風險已成助力。在投資建議上，隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，11月台股走勢擺脫橫盤機率高，在基本面正向發展支撐下，樂觀期待後美國大選的股市表現；變數則在於二次疫情發展何時落幕。

美國大選 台股 半導體

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