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美股投資布局放眼長期 靠攏成長趨勢正向的產業

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，除了選舉外，疫情、疫苗進展及景氣也將牽動股市，近期美國疫情持續反撲，單日新增確診數再創新高、住院人數儘管仍低於前波高峰但正快速攀升，所幸新增死亡人數仍遠低於四月高峰，防疫措施加強雖可能拖慢美國經濟復甦速度但預估不至於逆轉復甦趨勢，而且，無論最終由誰勝選，對新政府而言，推出新一輪的財政刺激、支持美國經濟從新冠疫情大流行中復甦都將是選後必須優先解決的議題，輔以聯準會延續低利寬鬆的貨幣政策，預期美股中長期多頭趨勢不變。

富蘭克林證券投顧建議，投資佈局放眼長期，靠攏長線成長趨勢正向的產業，其中，兩黨在參議院席次接近降低增稅、加強科技業監管以及推出重大醫療改革的可能性，對於科技及生技醫療產業為有利情境，更重要的是，選舉結果不會改變科技及生技醫療產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化的中長線趨勢，建議投資人持續分批佈局或以大額定期定額方式布局科技及生技股票型基金，長期投資，穩健者可納入具備景氣防禦色彩及高股利題材且可受惠於再生能源發展趨勢的公用事業股票型基金。

美國經濟 生技股 疫情

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