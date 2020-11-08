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台股本周叩關萬三 價值型概念股優先布局

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台股周線由黑翻紅，指數本周將叩關萬三（13,000點）；法人8日表示，目前大盤日線已拉出連五紅，在技術面強勢下，盤勢將有持續再戰高點契機；操作上，投資人應居高思危，優先布局業績成長動能與展望正向的「價值型概念股」。

上周五台股盤中在電子股大漲帶動下，「差1點」就攻克13,000點大關，隨後漲幅收斂，終場上漲54點，收12,973點，成交值1,852億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場焦點仍高度聚焦在美國大選結果，但在參眾議院仍屬兩陣營情形下，市場無不再擔心極端政策制定，例如加稅、加大中美貿易戰等，有助於行情由觀望轉多。

另一方面，共和與民主黨分別在參眾兩院為多數，美國極端政策機率低，股市回歸基本面。

從籌碼面來看，根據證交所統計，6日外資買超138.35億元，外資已連續五天回補台股，累積買超近528億元；再從技術面來看，均線維持多頭結構；若13,000點的心理關卡能夠突破，市場動能可望帶領台股進一步走揚。

展望後市，廖哲宏表示，現階段市場焦點仍是美國大選，中長期的政策對產經的影響仍待最後勝選者方能決定；不過，近期此一風險已成助力。

在投資建議上，隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，11月台股走勢擺脫橫盤機率高，在基本面正向發展支撐下，樂觀期待後美國大選的股市表現；變數則在於二次疫情發展與美國大選能否準時落幕。

台新投顧副總黃文清則指出，台股短線預期將維持震盪盤堅走勢，凸顯選股不選市的重要性。投資主軸將聚焦第4季至明年業績成長動能與展望正向的「價值型概念股」，逢回可擇優布局。

由於這些業績成長動能與展望正向的「價值型概念股」，普偏具備長期競爭力、產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。

例如日月光投控（3711）、世界（5347）、致伸（4915）、精材（3374）、上海商銀（5876）、台虹（8039）、中租-KY（5871）、達方（8163）、松翰（5471）、台燿（6274）、啟碁（6285）等，近五個交易日法人買超千張以上、法人預估今年全年的每股稅後純益（EPS）將超過3元，且近期股價表現強勢抗震。

整體而言，投資人近期操作仍宜謹慎，而考量現階段市場風險意識尚存，建議避開高本益比的個股，因其面對國際資本市場多空震盪之際，可能有較大回檔空間的風險。

美國大選 台股

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