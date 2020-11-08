大陸A股崛起！外資：2027年MSCI台股權重下探8%

MSCI（明晟）預計台北時間11日凌晨公布新一季權重調整，摩根士丹利搶先預測，印度權重受惠大型股納入將被顯著上調，流入資金上看25億美金，另外大陸股市也可能持續加碼，使台股面臨下修挑戰。不過法人對此分析，被動式基金影響預期仍以短線為主，不影響近期主動式基金跟隨全球股市做多台股。

日前摩根士丹利發布MSCI新興市場「投資集中化」報告，預測2027年中國A股納入因子達到100%，整體陸股權重將達到56%，使MSCI新興市場指數與陸股表現有高達0.95的相關係數，台股長線權重則預期降為8%至9%；今年8月時，台股權重還有12.45%。

摩根士丹利指出，上一次MSCI調整印度股市權重，因為當地信託機構提供的數據不完整，導致部分該被指數加碼的個股被下修。隨著印度信託機構解決相關數據問題，當地第二大私營銀行Kotak Mahindra Bank、農化大廠PI Industries、製藥大廠Ipca Laboratories等有機會「入摩」。

摩根士丹利預期，MSCI將在最新一季宣布，新興市場指數中的印度股市權重獲大幅拉高0.6個百分點至8.7%至8.8%，吸引被動式基金流入25億美元。此外，中國A股納入因子雖然沒有宣布調高，但指數持續加碼陸股的趨勢不變，也可能在新季度獲得提高。

相對地，台股權重預期再度降低，8月時台股已連續六個季度被下修，在MSCI新興市場、亞洲除日本指數權重各降為12.45%、14.09%，MSCI全球市場指數則持平1.56%。

不過，外資法人也補充，近期主動式基金加碼踴躍，台股來自被動式基金的影響仍以生效調整為主，另外值得留意台積電（2330）市值成長很快，今年以來外資雖賣超台股6,000億元，持股市值卻逆勢創高，正來自台積電大幅上漲，台股市值跟著不減反增。