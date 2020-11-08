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拜登當選 法人建議台股可以關注這類股表現

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

代表民主黨參選美國總統大選的拜登取得過半選舉人票，可望入主白宮。法人表示，美國總統川普祭出訴訟戰，但股市已經大幅反映不確定性解除利多，潛藏技術性回檔，中長線趨勢不變，建議逢低進場，至於本周台股指數區間看1萬2800點至1萬3000點。

永豐投顧總經理李學詩指出，選舉雖然過去，短期又生新的猜測，所以市場觀望，但是紓困、QE等手段繼續進行，景氣還是向上走，建議本周等待技術面整理，指數區間看1萬2800點至1萬3000點。選股方面，電子零組件價量俱揚，可以密切觀察；傳產股則是往法人偏好集中，航運股是代表；至於環保與再生能源是可能的美國新總統政策，風電股獲利營收較佳者，可以考慮。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈則說，台股後市來看，指數呈現高檔盤整震盪機率大，各族群股價將交替輪動表現。而現階段台股投資方面，選股仍是最佳策略，科技股仍是投資主軸，布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括半導體、5G相關應用、高階IC、蘋果供應鏈、電動車等，另外，由去中化和去美化趨勢帶起的電子供應鏈板塊移動及具資本支出概念的相關個股亦可關注。其他方面如解封消費概念股也可適度留意。

李學詩指出，上周美國科技股噴發，一方面是網路巨頭可望躲過反壟斷壓力，NASDAQ跳空回到季線之上，但指數面對前高壓力，應該不容易衝過1萬2000點關卡。另一方面，費城半導體大漲，其中設備股領先，似乎預期將解除技術禁令，但這還需要新總統表明態度，不妨等待。

此外，從上周台股表現來看，指數最高來到1萬2999點，顯然欠缺突破意願，而觀察台積電走勢，其實與川普選情先盛後衰同步，這意味過去股市邏輯需要重新梳理，要等美國新總統對政策有明確表態，才能重新評價。

台股指數 科技股 台積電

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