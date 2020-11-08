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東貝光本周下市 累計退票金額超過10億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
東貝光電10日將終止上市，台灣證券交易所表示，截至5日止，東貝未辦理清償註記的退票134張，金額合計10億1525萬餘元。本報資料照片
東貝光電10日將終止上市，台灣證券交易所表示，截至5日止，東貝未辦理清償註記的退票134張，金額合計10億1525萬餘元。本報資料照片

昔日的LED大廠東貝光電本周二（10日）將終止上市，台灣證券交易所表示，截至5日止，東貝未辦理清償註記的退票134張，金額合計10億1525萬餘元。

東貝光電因為資不抵債面臨下市，行政院國發基金去年初投資東貝1億多元恐面臨打水漂，當初這樁投資案的決策是否失當也引發立法委員關切。

證交所表示，東貝光電的上市有價證券經停止在證券集中交易市場買賣，併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，經證交所於9月30日公告將於11月10日終止上市。然而，東貝於9月30日起再次陸續發生存款不足金融機構退票之情事，東貝雖已就部分票據辦理清償註記，但截至11月5日止，東貝未辦理清償註記的退票達134張，金額合計10億1525萬3000元。

東貝光電 證交所

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