聽新聞
test
0:00 / 0:00
費半衝新高 科技股看旺
美國總統選舉最後結果尚未出爐，美股卻提前開趴慶祝，與台廠連動大的費城半導體指數更創下歷史新高，其中高通、輝達、超微、微軟、蘋果等大廠率先表態，股價漲勢凶猛，相關供應鏈如台積電、日月光、聯發科等後續看漲。
就目前開票結果以拜登贏面較高，國會維持分治，將降低政策大幅變動的可能性，激勵市場避險買盤持續回補，帶動尖牙股重返榮耀，且近期主要科技大廠也利多頻傳，像是高通財報繳出佳績、蘋果受惠新品銷售等，帶動股價響起漲聲。
法人指出，台廠供應鏈有機會趁勢開啟一波漲勢，看好台積電、鴻海、華通、穩懋、臻鼎-KY等表現。
兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股來到高檔區，本周除看法人買盤能否持續，還要留意成交量能否放大與國際股市能否續強。
日盛投顧總經理鍾國忠指出，預期本周呈現高檔盤整走勢，但並成交量能未放大，建議來回區間操作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言