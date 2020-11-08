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美媒：拜登拿下賓州20票 以273票突破門檻「當選美國總統」　

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費半衝新高 科技股看旺

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導

美國總統選舉最後結果尚未出爐，美股卻提前開趴慶祝，與台廠連動大的費城半導體指數更創下歷史新高，其中高通、輝達、超微、微軟、蘋果等大廠率先表態，股價漲勢凶猛，相關供應鏈如台積電、日月光、聯發科等後續看漲。

就目前開票結果以拜登贏面較高，國會維持分治，將降低政策大幅變動的可能性，激勵市場避險買盤持續回補，帶動尖牙股重返榮耀，且近期主要科技大廠也利多頻傳，像是高通財報繳出佳績、蘋果受惠新品銷售等，帶動股價響起漲聲。

法人指出，台廠供應鏈有機會趁勢開啟一波漲勢，看好台積電、鴻海、華通、穩懋、臻鼎-KY等表現。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股來到高檔區，本周除看法人買盤能否持續，還要留意成交量能否放大與國際股市能否續強。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，預期本周呈現高檔盤整走勢，但並成交量能未放大，建議來回區間操作。

台積電 蘋果 高通

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