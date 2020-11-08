財報績優生 領漲指標

美國總統大選帶來的不確定性因素暫告一段落，台股上周連五紅，再度逼近「萬三」關卡。隨著上市櫃公司陸續公告第3季財報，法人預期，具有基本面支撐的財報績優股如世界、致伸等可望扮演後續領漲指標。

根據CMoney統計，第3季財報稅後純益季增與年增率均為正，且毛利率、營益率、稅後純益率均較上季成長，近十個交易日以來又獲得法人買盤青睞逾千張個股，有世界、致伸、台化、精材、明基材、盛群、台虹、達方等，有望率領多方攻勢再戰「萬三」關卡。

這些季報報佳音股中，以受惠旺季效應加持的科技股占大宗，如世界及致伸即受惠需求旺盛，推升第3季財報繳出三率三升好成績，三大法人更買超逾1萬張，成為市場關注焦點。

傳產族群集中在塑化、紡織股。受下游加工業持續回補庫存帶動利差表現，推升台化業績；乳膠供應商申豐在醫療級手套客戶群拉貨強勁，調漲供應價格也進一步推升毛利率表現。