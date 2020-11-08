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台股作夢行情 八族群點火

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股上周多頭快速歸隊，部分資金開始部署明年營運展望佳個股，法人看好，半導體5G、被動元件、蘋概、低軌道衛星、中概內需、運動休閒、台商回台等族群，將成為選後作夢行情的投資亮點。

美國總統大選利空鈍化，加上第3季財報在11月16日全數揭露後，到明年公布年報前將有四個半月空窗期，德信證券副總經理吳文彬統計，最近十年台股自11月至隔年2月間，上漲機率接近八成，選後作夢行情蓄勢待發。

綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、日盛投顧總經理鍾國忠、台新投顧副總經理黃文清、吳文彬等看法，作夢行情將以低基期趨勢性個股為主，看好半導體、5G、被動元件、蘋概、低軌道衛星、中概內需、運動休閒、台商回台等八大族群。

鍾國忠指出，台灣為全球半導體重鎮，並在美中科技戰中舉足輕重，以近期費半指數領先創高，以及法人布局方向來看，想像空間大的IC設計、低基期的NOR Flash，以及景氣翻揚的矽晶圓等，都可優先關注。

今年新冠肺炎疫情爆發，導致蘋果新款iPhone12延後拉貨，再加上部分蘋概股由於同樣屬於華為供應鏈，相關個股走勢相對落後。

但李秀利、黃文清則認為，下游組裝廠業績旺到明年初，加上後續5G換機大循環，股價仍不容小覷。

吳文彬分析，今年被動元件族群股價相對壓抑，但隨供需調整得宜，以及5G、車用等應用需求起飛，明年應有不錯表現空間，至於受制於華為禁令的5G族群，也在基礎建設、手機等滲透率提高下，可望重啟漲勢。

黃文清看好中國大陸景氣復甦，將可望帶動中概內需族群營運好轉，尤其是車用部分具有低基期優勢，有機會吸引法人買盤進駐；受惠於供應鏈集中化效應的運動休閒概念股，以及新崛起的低軌道衛星族群，股價也都蠢蠢欲動。

李秀利表示，台商持續回台投資，帶動廠房興建需求持續暢旺，相關建材、營造，以及住房熱賣的營建個股，後市仍有高點可期。

5G 個股 半導體

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