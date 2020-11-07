集團作帳啟動 華新、遠東、台塑受矚目

2020年進入倒數計時，隨外資在美國總統大選過後強力回補台股，部分集團股開始順勢展開年底作帳行情，法人點名，華新（1605）、遠東、台塑、長榮等傳產集團，無論在積極度及話題性上，最有機會表態領漲。

距離年底僅剩一個多月，在市場逐漸消化美國總統大選，以及第3季財報等不確定因素後，多頭重新歸隊，尤其集團股大多具交叉持股特性，每年年底趁機拉抬一波行情，美化帳面數字，更是市場期待的重頭大戲。

華南投顧董事長儲祥生、日盛投顧總經理鍾國忠認為，想搭集團股作帳行情順風車，要先觀察所屬產業特性及股性，低基期股較有表現空間，以今年新冠肺炎疫情重創傳統產業來看，除已率先發動的華新集團外，遠東、台塑、長榮等都值得期待。

今年相當偏多的華新集團，除華新屬於傳產股外，其餘如華邦電、華新科、彩晶、和鑫、瀚宇博、精成科等子公司都是電子股，近期NOR Flah、面板、被動元件等產業都傳出好消息，加上法人進場力拱，幾乎每檔個股都出現一波漲勢。

長榮集團在新冠肺炎疫情衝擊下，今年營運大洗三溫暖，雖然長榮航因國際旅遊停擺，仍處於低迷狀態，但長榮受惠於歐美地區經濟逐漸解封，以及海運艙位供給有限，自第2季起獲利扭轉頹勢，預期此一榮景可延續至明年初，帶動股價翻倍大漲。

遠東、台塑兩大集團同樣是疫情受害者，但隨中國大陸重建需求爆發，以及國際油價回穩，預期最壞情況已經過去，加上今年來股價相對壓抑，後市具有一定的想像空間。