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邁向700億元！0056搶先寫2個「翻倍」紀錄

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
0056發行單位不斷增加，規模也持續成長。圖／取自元大投信官網
0056發行單位不斷增加，規模也持續成長。圖／取自元大投信官網

元大高股息（0056）10月底進行今年度除息後，碰上盤中零股交易開放，投資人踴躍透過零股參與，帶動0056規模及受益人持續創下紀錄。據元大投信、集保結算所統計，0056最新結算出的規模連八天成長，達到675億元，受益人也增至34.7萬人新高，均較去年底有近乎「倍增」的表現。

法人認為，按照0056近期成長速度，有機會持續突破700億元，屆時將是元大台灣50（0050）和元大台灣50反1（00632R）之後，第三檔突破700億元的台股ETF。「高股息」ETF則是第一檔。

0056在10月28日除息1.6元，此前超過5%的殖利率已吸引數十億元資金流入，未料除息後卡位資金更踴躍，或許受盤中零股帶動、也可能是0056少見掉落年線以下，通常市場走多頭，0056因除息出現大缺口都是不錯的買點。周五（6日）元大投信結算出0056規模再衝上675億元，為28日除息導致規模蒸發而短暫下滑後，連八天淨增加。

0056在過去八天因為投資人淨申購，是規模增長主因，每天發行單位都比前一天增加，包括最新結算的單位數又比前一個交易日多了9,000張，總單位數達240萬張，比行情上漲推升淨值帶來更大動能。而這八天累積增加65億元的規模，較除息前增加約40億元還多了六成。

伴隨規模成長，0056繼上周受益人突破33萬人，本周再來到34萬人，裏頭持有1-5張的受益人有22.6萬人，是集保結算所中，所有持股級距最多，而這些投資人持有的股票占整體0056流通張數高達20%，也是最多。此比例還相當接近0056「千張大戶」的持股比，目前有44名受益人持有0056超過千張，合計持股占總籌碼的18%。

上述持有1-5張的人數明顯在盤中零股交易開放後快速成長，短短兩周，增加約2萬名投資人，另外一個也有快速成長的級距，是持有1張以下的股民，約4.5萬名受益人，這也是0056所有持股級距中，人數第二多。

雖然因為「零股族」的持股有限，合計4.5萬名零股族持有股數，僅占總籌碼的0.6%，但過去兩周，這個級距增加了2,000名受益人，也為數可觀，凸顯盤中零股交易開放大幅提高了0056流動性。

對比去年底，0056規模僅315億元，受益人17萬人，迄今規模已經倍增，受益人也有近乎一倍的成長，法人認為，應是龐大的退休族、軍公教族及保險族轉進，之後開放的盤中零股交易意外又帶來成長。國內對於好的收益產品需求若渴，0056還有發展空間。

0056股權結構，持有1-5張高達22萬人。資料來源：CMoney
0056股權結構，持有1-5張高達22萬人。資料來源：CMoney

零股 元大投信

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