高價IC股飆 法人將掀上修潮
拜登有望成為美國新任總統，市場期待美中貿易關係緩和助長中國半導體鏈，台股昨（6）日率先反應，激勵高價IC設計股集體上攻，股后矽力-KY、祥碩、世芯-KY連袂奔漲停，聯發科、立積等也強勢翻漲，法人看好高價晶片股獲利強勁，還有向上動能。
矽力-KY昨日開盤直奔漲停板2,340元，一路到收盤，拉動高價IC股助攻台股多頭。矽力最新收盤價直逼外資圈最樂觀的滙豐證券喊2,400元，市場期待大盤多方推動高價股再掀「上修潮」。祥碩、世芯、立積、力旺、聯發科等搶先反彈衝鋒股，依據法人圈樂觀目標價，也有機會拚新高。
外資法人分析，矽力今年獲利強勁，是華為禁令指標股，拜登可望勝選讓矽力備受關注。據統計，到今年第3季，矽力來自華為的營收比重有高個位數，矽力雖然強調非華為客戶需求提升，但若華為禁令鬆綁，創造效益更大。
滙豐證券指出，因應華為衝擊，矽力基地台業務尋求中國另外兩大設備商的協助，今明年基地台收入可望呈緩步增長。矽力自動化業務份額擴大及伺服器主機板預計明年上半年增加挹注；更長線分散非中國的產地，也有利營運發展。在沒有華為的支撐下，今、明、後年獲利已有從三個股本倍增到六個股本潛力。
世芯是華為禁令受惠股，若華為禁令鬆綁可能不利世芯，但也有法人分析，美國對中國擴張的強硬方向不變，中國半導體自製化依舊是趨勢。世芯仍可受惠中國晶片需求成長。
摩根士丹利調查，中國CPU設計需求暢旺，世芯NRE設計產能滿載，接下來到明年上半年將取得台積電更多7奈米支援，出貨穩定增加。在最大客戶飛騰外，世芯第4季起新增另一大中國CPU客戶，繼續搶進海思以外的商機，配合結盟中國產業基金、韓國記憶體大廠，都強化世芯在中國半導體業優勢。
聯發科在先前高通可能獲准供貨華為，市場也一度疑慮禁令效益減低，不過里昂調查，高通目前中低階5G／4G及電源管理晶片都面臨供應挑戰，使OPPO、VIVO、小米更積極轉單給聯發科，不單是禁令的影響。以此來看，聯發科到明年上半年成長無虞，維持領先的1,200元目標價。
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