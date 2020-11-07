外資連五買 加碼527億元

台股擺脫美國總統大選干擾，昨（6）日在外資持續搶補下，拉出連五紅，最高攻抵12,999點，周線漲427點或3.4%，是近15周最佳表現。法人認為，下周再戰13,000點可期，唯短線漲多後慎防追價風險。

美國總統大選接近尾聲，不確定因素可望告一段落，市場重新聚焦總體經濟與企業獲利展望，美股提前上演慶祝行情，費半指數創新高，台股在多頭歸隊下，盤中一度兵臨萬三關卡、最高漲至12,999點，但美股期貨電子盤翻黑，漲勢受壓抑，終場上漲54點收12,973點，成交量略增至1,852億元。

國際熱錢重返新興市場，外資昨日再買138億元，連五買，累計本周買超527億元，是2016年7月18至22日當周買超659億元以來最多。外資在台指期淨多單大增5,410口，達40,879口，是7月6日以來最高。投信操作相對保守，昨日賣超1億元，連二賣，本周回補9億元，八大公股行庫調節13億元，連四日賣超合計91億元。

也因本周外資連五天加碼，推升加權指數周線上漲427點或3.4%，漲點及漲幅均為7月最後一周攻上13,031點歷史新高以來最大，也是首度周收盤指數站上12,900點關卡。

綜合華南投顧董事長儲祥生、日盛投顧總經理鍾國忠看法，資金行情扮演本波反彈最大推手，但美國總統大選陷入膠著、歐美新冠肺炎疫情再起、指數進入壓力區，以及外資年底長假來臨等變數下，台股可能衝上13,000點後再度拉回，多頭追價宜慎。

德信證券自營部副總經理吳文彬指出，台股日線連五紅，短線漲多拉回屬正常現象，由於基本面復甦、市場資金充沛，加上技術面多頭排列，下周如能補量跳空越過13,031點高點，將有利於行情再漲一波，預計滿足點在13,500點附近。

昨日盤面上權值股以台積電、聯發科、鴻海等電子股，以及大型金控相對穩健，其餘強勢族群還有IC設計、車用、航運、挖礦概念股，而股后矽力-KY連二日漲停，創2,340元天價，也帶動高價股普遍收紅。