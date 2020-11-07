ETN趨勢導航／五檔帶勁 打敗大盤

美國總統大選變數淡化，美股連日彈升，台股跟進拉出連五紅，17檔追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，有五檔打敗大盤，具槓桿威力的富邦蘋果正二N（02001L）強漲7.1%，表現最吸睛。

雖然美國總統大選結果尚未出爐，但市場聰明錢（smart money）提前卡位，拉抬美股上演V型反轉行情，最強的費半指數更領先創歷史新高，台股同步向13,000點靠攏，統計集中市場單周漲427點或3.4%，櫃買市場周線漲3.88點或2.3%。

追蹤台股標的為主的ETN中，除反向避險特性的富邦蘋果反一N逆勢收黑，其餘全面上揚，尤其富邦蘋果正二N因大型蘋概股普遍彈升，加上槓桿加乘效果，本周狂飆7.1%，績效居冠。

兆豐電菁英30N、永豐富櫃200N、統一特選台灣5GN、富邦特選蘋果N等四檔，表現也優於集中市場大盤，單周漲幅依次為3.9%、3.7%、3.6%、3.6%。

至於新掛牌的元大台股領航N，以及元大富櫃200N、永昌富櫃200N等，本周上漲逾3%。