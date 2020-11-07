TWS概念股 法人搶買

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國總統大選干擾鈍化，台股昨（6）日受惠外資持續搶補，拉出連五紅，原相（3227）、致伸等真無線藍牙耳機（TWS）概念股挾年底購物旺季題材，吸引買盤卡位，股價普遍收紅，躍居多方亮點。

美股無懼總統大選結果陷入膠著，提前展開慶祝行情，四大指數連日攻高，台股也因外資回補權值股，技術面轉空翻多，並持續往13,000點高點靠攏，昨日盤面強勢族群集中在IC設計、車用、航運、挖礦及TWS概念股。

蘋果今年起不再隨機附送耳機，市場預期非蘋陣營手機品牌可能起而效尤，加上雙11購物節等年底消費旺季到來，將拉抬TWS供應鏈出貨動能，由於多數相關個股股價位階偏低、籌碼相對穩定，近期在法人買盤逢低回補下，逐漸擺脫盤整。

原相第3季獲利創新高，受惠TWS、滑鼠、安防等應用續旺，10月營收衝高至8億元，連四月締造新猷，預估第4季營收季增10%至15%，持續攀向高峰，激勵股價自年線附近展開攻勢，昨日大漲5.8%，收190元。

鈺太10月營收1.86億元，月增2.7%，年增47.1%，續創單月歷史新高紀錄，法人看好成功卡位高通、瑞昱等主晶片參考設計供應鏈後，未來業績可望水漲船高。

興能高日前傳出躋身蘋果Beats Flex耳機方型電池芯、後段模組及電路板設計獨家供應商，市場預期iPhone 12預購火爆將推升第4季營收攀升至全年高峰，訂單能見度達明年第1季，股價蓄勢再戰58.8元前波高點。

台新投顧副總經理黃文清分析，TWS供應鏈拉貨動能增加，看好耳機降噪及微小化趨勢，相關TWS個股逢低可留意。

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