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一周熱門零股／台積、元大高股息 紅火
盤中零股交易上路，投資人持續透過零股交易積極參與台股行情，在台股近一周表現升溫下，投資人鎖定台積電（2330）等布局。
法人指出，美國總統大選基本上已確定，帶動全球股市走揚。由於市場不確定因素消除，市場將重回聚焦總體經濟與企業獲利展望，考量未來美中關係可望緩和，加上蘋果新機熱賣、歐美製造業PMI數據良好，Fed持續寬鬆，以及季底集團作帳，後市行情不看淡。
據CMoney統計，近一周零股成交量前十標的為台積電、元大高股息、玉山金、大成鋼、聯電、元大台灣50、長榮、鴻海、元大金、第一金，成交量介於187萬至36萬股不等。
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