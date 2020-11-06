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PA三雄4Q淡季不淡 宏捷科成長力道強

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

宏捷科（8086）、穩懋（3105）、全新（2455）PA三雄10月業績出爐，雖由於比較基期偏高，三雄營收年成長率出現快速下滑情形，但法人機構認為，整體而言，由於智慧型手機出貨遞延，預期第4季業績將淡季不淡，可是成長率仍將持續下降，其中，仍以宏捷科的成長力道最強，對族群評價為中立。

全新10月營收年減17%、月增4.3%，累計前十月營收年成長2.56%，其中，氮化鎵產品已開始送樣，尚無明顯營收貢獻，分析師表示，由於比較基期偏高，業績成長動能趨緩，目前建議持有。

穩懋10月營收年減3.6%、月增0.95%，累計前十月營收年成長24%，其中，穩懋預期本季營收將出現低個位數的季成長，毛利率區間約在36~39%之間下，市場預期全季營收68億元、季成長4%，稅後淨利16.6億元，季減15%，每股盈餘（EPS）3.9元水準；全年營收255億元，年成長19%，稅後淨利68.9億元，年成長54%，EPS 16元。

法人機構並預估，在5G手機、基礎建設以及VCSEL的帶動下，明年業績可望持續成長，EPS挑戰18元水準。

宏捷科10月營收年成長27.55%、月增3.43%，累計前十月營收年成長70%；分析師認為，今年下半年在手機PA需求回升，加上WiFi客戶需求維持高檔，業績展望偏向樂觀，且在新客戶加入以及舊客戶5G PA新產品效應中，營運為將出現淡季不淡現象，全年營收有望達34億元，年成長55%，EPS有約逾3.4元的表現。

營收 智慧型手機

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